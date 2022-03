Zico Banach (31) plaudert Details über seine neue Rolle aus! Ab Mitte März wird der Ex-Bachelorette-Boy dauerhaft in der Vorabend-Soap Köln 50667 zu sehen sein: Der gelernte Veranstaltungskaufmann hat die neue Hauptrolle des Carlo Janssen ergattert – und freut sich schon riesig darauf! Tatsächlich stand der Tattoo-Hottie jetzt schon ein paar Tage als Carlo vor der Kamera. Im Promiflash-Interview verrät Zico jetzt: So tickt seine "Köln 50667"-Figur!

"Carlo ist 35 Jahre alt, arbeitet in der Gastronomie und ist ein absoluter Lebemann. Verlässlichkeit steht für ihn an erster Stelle und er steht zu dem, was er sagt", beginnt der ehemalige Rosenjäger seine Beschreibung. "Freunde und Familie sind ihm im Leben sehr wichtig. Er liebt seinen Hund Alf, Boxen und ist sehr modebewusst. Eine seiner größten Schwächen ist, dass er Kritik sehr schnell persönlich nimmt." Carlo sei außerdem sehr empathisch – mache Dinge aber eher mit sich selbst aus und sei eher ein Einzelgänger, weil er andere Menschen nicht verletzen will. "Das ist auch einer der Gründe, weshalb Carlo bisher noch keine ernsthafte Beziehung über einen längeren Zeitraum hatte." Aber er sei durchaus bereit, sesshaft zu werden!

Erkennt Zico sich denn in Carlo wieder? "Sie haben mit Sicherheit einige Parallelen im Leben. Wie zum Beispiel, dass Familie, Freunde und sein Hund eine sehr große Rolle für ihn spielen. Auch die Verbundenheit zur Gastronomie ist vorhanden", verrät der Ex-Bachelor in Paradise-Kandidat. "Was Schwächen betrifft, nehme auch ich mir Kritik immer sehr zu Herzen und bin generell ein sehr harmoniebedürftiger Mensch." Wenn Zico etwas falsch mache, würden ihm sehr schnell Zweifel kommen – aber auch ein großer Drang danach, die Kritik anzunehmen und sich zu verbessern. "Man könnte es einen kleinen Drang zur Perfektion nennen... Aber wer oder was ist schon perfekt?"

"Köln 50667", montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

Zico Banach Zico Banach im Oktober 2021

Bachelor in Paradise, RTL "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Zico Banach

Zico Banach Zico Banach bei der Fashion Week in Berlin, September 2021

