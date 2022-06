Lena Gercke (34) ist schwanger! Das verkündete das Model auf Social Media, nachdem bereits spekuliert wurde, dass die Beauty zweiten Nachwuchs erwartet. Denn während ihres Urlaubs auf Ibiza Ende Mai konnte man schon eine kleine Wölbung entdecken. Auch auf ihrem Verkündungsposting setzte sie ihre runde Körpermitte gekonnt in Szene. Nun wurde Lena beim Shoppen erwischt – dabei konnte man erneut einen Blick auf ihr Bäuchlein erhaschen!

So wurde die Germany's next Topmodel-Gewinnerin der ersten Staffel abgelichtet, als sie entspannt durch Berlin flanierte. In einem hautengen orangenen Kleid schlenderte Lena durch die Metropole. Obwohl ihr Babybauch noch nicht allzu groß ist, konnte man ihn dank des Kleidungsstücks trotzdem nicht übersehen! Offenbar will die Zweifach-Mama in spe ihr rundes Accessoire auch gar nicht mehr verstecken.

Denn auch in ihrer Instagram-Story teilte sie bereits ein paar Pics, auf dem man ihren Bauch sehen kann. Obwohl es dabei eher um ihr Outfit ging, dürfte wohl Lenas Babyglück im Fokus liegen. Details zur Schwangerschaft verrieten sie und ihr Partner Dustin Schöne (36) bisher noch nicht.

Splash News Lena Gercke im Juni 2022

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Juni 2022

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrem Partner Dustin

