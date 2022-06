Cathy Hummels (34) findet offene Worte! Die Moderatorin begeistert im TV viele Zuschauer, zurzeit etwa bei Kampf der Realitystars. Auch in den sozialen Netzwerken unterhält die Münchnerin ihre Follower mit witzigem Content. Doch die Influencerin beschäftigt sich auch mit ernsten Themen und Dämonen ihrer Vergangenheit – denn Cathy leidet an Depressionen und spricht offen über das Thema. Jetzt verriet sie, was ihr dagegen hilft.

"In mir war eine riesengroße Traurigkeit", beschrieb Cathy im Bunte-Interview ein Gefühl ihrer Jugendzeit, das erst mit Anfang 20 als Depression diagnostiziert worden sei. Dabei beschrieb die 34-Jährige auch, mit welchen Mitteln sie gegen die düsteren Gedanken ankämpfe: "Körperliches Training hilft mir gegen meine Traurigkeit. Man muss auf alle Signale von Körper und Seele achten."

Innere Stärke sei ein Thema, das ihr sehr wichtig sei, fügte Cathy hinzu: "Heute weiß ich: Ich bin nicht allein. Es geht anderen genauso. Wir müssen darüber reden und uns gegenseitig unterstützen." Für diese Form der Kommunikation wolle sie sich stark machen.

Cathy Hummels, "Kampf der Realitystars"-Moderatorin

Cathy Hummels im Januar 2022

Cathy Hummels mit Mats und Ludwig in Miami

