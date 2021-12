Cathy Hummels (33) gibt Einblicke in ein dunkles Kapitel in ihrem Leben. 2019 ging die Moderatorin mit einer traurigen Enthüllung an die Öffentlichkeit. In ihrer Jugend hatte sie schwere Depressionen, die Frau von Mats Hummels (33) hatte damals sogar Suizidgedanken. Seit Cathy ihre Erkrankung öffentlich gemacht hat, liegt ihr viel daran, über das Thema aufzuklären. In ihrem Fall hatte ihre Antriebslosigkeit und Traurigkeit mehrere konkrete Auslöser – und über die sprach sie nun.

"Was mich wirklich kaputtgemacht hat, war übles Mobbing über zwei Jahre in meiner Schule", offenbarte Cathy in der NDR-Talkshow "deep und deutlich". Damals war sie 13 – also in einer Lebensphase, in der Jugendliche ihre Identität suchen. Cathy hingegen sei ihre Identität von ihren Mitschülern genommen worden. "Weil sie dir sagen: 'Du bist scheiße, du bist hässlich, du bist nutzlos.' Und du hast eigentlich überhaupt kein Selbstwertgefühl mehr", schilderte sie mit zittriger Stimme. Irgendwann habe Cathy sich wirklich wertlos gefühlt.

Ihre Eltern hätten der heute 33-Jährigen in dieser Zeit keinen Halt gegeben. Sie standen damals kurz vor der Scheidung – ein weiterer Grund für Cathys Krise. Zudem habe der Tod ihres Opas sie damals sehr mitgenommen. Durch ihre Therapien kennt die Mutter eines Sohnes inzwischen einen weiteren Grund für ihre damaligen Depressionen: "Ich bin sehr sensibel, ich bin ein Schuldmensch. Ich suche die Schuld eher bei mir als bei anderen." Heute bezeichnet sie sich als zu 90 Prozent geheilt.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de