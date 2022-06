Gibt es eine neue Frau in Kanye Wests (45) Leben? Seit Mitte Februar datet der Rapper Chaney Jones. Vor wenigen Tagen hat das Model jedoch all ihre gemeinsamen Bilder im Netz gelöscht, was für Trennungsspekulationen sorgte. Zu Kanyes Geburtstag teilte sie dann zwar wiederum rührende Worte – doch wie jetzt herauskommt, war der "Donda"-Interpret kurz zuvor mit einer anderen Frau unterwegs!

Wie TMZ berichtet, habe sich Kanye am Wochenende mit dem OnlyFans-Model Monica Corgan getroffen, um sich mit ihr den Film "Top Gun: Maverick" anzuschauen. Insider aus Monicas Umfeld behaupteten zudem, dass es nicht das erste Treffen der beiden gewesen sei. Sie sollen bereits eine On- und Off-Phase hinter sich haben. Darüber hinaus hatte Kanye in einem geleakten Song mit André 3000 (47) über die Blondine gerappt. In dem Text hieß es, dass sie einst für ihn da gewesen sei.

Bislang ist nicht klar, in welchem Verhältnis Kanye und Monica aktuell zueinanderstehen. Auf Instagram folgen sie sich zumindest nicht. Chaney hat der 45-Jährige dagegen nach wie vor abonniert.

Instagram / monicac0rgan Monica Corgan, OnlyFans-Model

Getty Images Kanye West, Rapper

Action Press / Zuma Press Chaney Jones und Kanye West im März 2022

