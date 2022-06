Die Gates-Familie feiert einen bedeutenden Moment! Die Kids von Bill (66) und Melinda Gates (57) musste in den letzten Jahren so einiges mitmachen – nach 27 gemeinsamen Ehejahren haben der Microsoft-Entwickler und seine einstige Ehefrau dazu entschieden, in Zukunft getrennte Wege zu gehen. Dass die Kids des Ex-Ehepaars enger zusammenhalten denn je, zeigte die Älteste ihrer Kinder nun stolz im Netz. Auf Social Media teilte Jennifer Gates (26) einen seltenen Schnappschuss mit ihren Geschwistern.

Zu Ehren des College-Abschlusses ihres 23-jährigen Bruders Rory teilte Jennifer am Montag zwei niedliche Bilder mit ihren beiden Geschwistern auf ihrem Instagram-Account. "Wir feiern Rorys Abschluss an der University of Chicago an diesem Wochenende. [...] Ich bin so stolz auf dich", freute sie unter dem Familienschnappschuss, auf dem der Absolvent sein Zeugnis stolz in den Händen hält.

Ihre Fans ließ Jennifer auch im Rahmen ihrer üppigen Hochzeit teilhaben – und veröffentlicht immer wieder niedliche Aufnahmen ihrer Trauung im Netz. Im Oktober gaben sich die Milliardärstochter und ihr Partner Nayel Nassar mit einer imposanten Hochzeit das Jawort. Umgerechnet zwei Millionen Euro soll die Veranstaltung gekostet haben.

Anzeige

Instagram / jenniferkgates Jennifer Gates, Februar 2021

Anzeige

Instagram / jenniferkgates Melinda und Bill Gates mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / jenniferkgates Jennifer Gates und Nayel Nassar, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de