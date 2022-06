Wie steht es um sein Liebesleben? Max Giesinger (33) ist bereits seit fünf Jahren single. Zuletzt wurde ihm eine Beziehung mit Sängerin Madeline Juno (26) nachgesagt, was beide jedoch dementierten. Eine Partnerin hat der Sänger bisher auch nicht gewollt. Max' Priorität war es stattdessen, seine Energie und Zeit voll und ganz in seine Musikkarriere zu stecken. Mittlerweile hat sich diese Einstellung allerdings geändert: Max ist jetzt bereit für die große Liebe.

Der Grund für seine lange Liebespause sei laut Gala nicht nur sein Beruf. Er hätte lange mit Bindungsängsten zu kämpfen gehabt, die er inzwischen jedoch bewältigen konnte. "Ich sehe eine Beziehung nicht mehr als etwas, das mich in Ketten legt. Und ich suche auch niemanden, der perfekt ist", offenbarte der "80 Millionen"-Interpret. Mit dem Thema beschäftige er sich schon länger, weil er sich für die Zukunft eine Familie wünscht: "Ein kleines Haus am See. Mit einem Hund und zwei Kids."

Gibt es etwas, auf das Max bei seiner Frauensuche achtet? "Am liebsten wäre es mir, ich würde eine Frau kennenlernen, die nicht weiß, wer ich bin", gestand er. Darüber hinaus kommen Online-Datingseiten für ihn nicht infrage. Er habe damit schlechte Erfahrungen gemacht und sei kein Fan von Oberflächlichkeit.

