Herzogin Kate (40) ist in Sachen Fashion total wandelbar! Zuletzt zeigte sich die Frau von Prinz William (39) vor allem in eleganten Royal-Looks: Anlässlich des 70-jährigen Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. (96) trug die dreifache Mutter in London nämlich vor allem Kleider, Kostüme und Hüte. Jetzt dürfen sich die Fans der britischen Königsfamilie aber wieder über eine neue Facette freuen: Kate schlüpfte in einen coolen Business-Look!

Am Mittwoch ging Kate ihren royalen Pflichten nach und besuchte das Büro einer Wohltätigkeitsorganisation im Londoner Bezirk Brent. Dabei zog sie mit ihrem sommerlichen Business-Outfit alle Blicke auf sich: Die Familienmutter trug einen schicken beigefarbenen Blazer, ein farblich passendes Top und eine schwarze Hose aus fließendem Stoff. Den coolen Look rundete sie zudem mit klassischen schwarzen Pumps und einer beigefarbenen Clutch ab.

Kate hinterließ zudem auch einen bleibenden Eindruck bei den Mitarbeitern der Charity-Organisation! "Wir haben uns so sehr gefreut, die Herzogin von Cambridge bei Little Village in Brent begrüßen zu dürfen", berichtete CEO Sophie Livingston auf der offiziellen Webseite der Wohltätigkeitsorganisation littlevillagehq.org und fügte hinzu: "Die Herzogin hat sich wirklich Zeit genommen, um mit unseren Mitarbeitern und Ehrenamtlichen zu sprechen." Kate sei außerdem total bodenständig, engagiert und interessiert gewesen.

Getty Images Herzogin Kate bei der Wohltätigkeitsorganisation Little Village in London

Getty Images Herzogin Kate

Getty Images Herzogin Kate und Sophie Livingstone von der Wohltätigkeitsorganisation Little Village

