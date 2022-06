Stefanie Giesinger (25) nahm sich selbst nicht zu ernst! Die Beauty aus Kaiserslautern gewann 2014 die neunte Germany's next Topmodel-Staffel! Heute ist Steffi mit rund 4,5 Millionen Instagram-Followern eine erfolgreiche Influencerin und ein international bekanntes Model: Erst vor wenigen Wochen wirkte sie in dem Musikvideo zu dem Song "Ausmacht" von Emilio Sakraya (25) mit! Pünktlich zum bevorstehenden Sommeranfang wollte sich Stefanie auf die heiße Sommersonne vorbereiten und ihre Haut mit einem Selbstbräuner schützen – das ging gewaltig schief!

"Wollt ihr einen Rat fürs Leben?", fragte Stefanie sarkastisch auf Instagram. Daraufhin erklärte die 25-Jährige, dass sie mit einem Selbstbräuner ihre Haut pflegen wollte – doch wie sich schnell herausstellte, lief das anders als geplant! "Gestern dachte ich, es wäre eine gute Idee, den Selbstbräuner in der Badewanne aufzutragen: Meine Füße sehen aus, als ob ich sie seit Jahren nicht gewaschen hätte!", präsentierte Stefanie lachend ihre orangefarbenen Füße. "Also hier ist mein Rat: Wascht eure Füße, nachdem ihr Selbstbräuner in der Badewanne genutzt habt!", fasste das Model den Selbstbräuner-Fail zusammen.

Seit Kurzem vermuten Stefanies Fans, dass sich das Model und ihr Freund Marcus (30) getrennt haben! Seit 2016 ging das Paar gemeinsam durchs Leben – doch als Steffi unter einem Post mit ihren Cousins "Seit wann stehen alle auf meine kleinen Cousins? [...] Aber ja, wir sind Singles" schrieb, vermuten Follower, dass Schluss ist. Stefanie äußerte sich bis jetzt nicht zu den Vermutungen!

Anzeige

Instagram / emilio_sakraya_ Stefanie Giesinger und Emilio Sakraya im Juni 2022

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Model

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Marcus Butler und Stefanie Giesinger im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de