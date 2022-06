Eine schöne Hommage an den Schauspieler. Bob Saget (✝65) starb am 9. Januar im Alter von 65 Jahren. Er wurde in seinem Hotelzimmer in Orlando aufgefunden – laut Autopsie starb er an einem Kopftrauma. Der Hollywoodstar ist aus der Kultserie Full House bekannt, wo er den liebevollen Vater Danny Tanner spielte. Sein Serienkollege John Stamos (58) ehrt jetzt das Leben und das Vermächtnis seines verstorbenen Freundes im kommenden Netflix-Special "Dirty Daddy: The Bob Saget Tribute". Jetzt wurde der Trailer veröffentlicht: John zeigt die letzte Nachricht von Bob!

Im Netflix-Video teilt John Stamos seine letzte Nachricht mit Bob. Dieser habe zu seinem "Full House"-Kollegen gesagt, dass er ihn liebe und dass Gott ihm den Bruder gegeben habe, den er wollte. "Ich sagte: Nun, du hast eine Menge gottgegebener Brüder, aber ich bin der Erste, richtig?", erwiderte John daraufhin. "Und er sagte: [John] Mayer ist ein toller Freund, aber er ist eher ein Schönwetter-Freund", witzelte Bob. Gegenüber John gestand er: "Du bist immer da, also bist du die Nummer eins."

John Mayer, der ebenfalls an der Show teilnahm, schien sich über Sagets Scherz zu amüsieren. Kurz nach Bobs Tod gedachten seine Freunde John Stamos, John Mayer (44), Jim Carrey (60), Chris Rock (57) und seine Witwe Kelly Rizzo des Schauspielers bei einer Gedenkveranstaltung im Comedy Store.

Getty Images Bob Saget, Lori Loughlin, John Stamos, Candace Bure und Jeff Franklin am Walk of Fame in Los Angeles

Instagram / johnstamos John Stamos und Bob Saget

Getty Images John Mayer, Bob Saget und John Stamos bei einer Gala 2018

