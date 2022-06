Der Sommer kann kommen! Seit Jahren zählt Melissa McCarthy (51) zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods. Aktuell stand sie für Thor: Love and Thunder vor der Kamera. Es ist kein Geheimnis, dass die 51-Jährige eine vielseitige Schauspielerin ist und problemlos in viele Rollen schlüpfen kann. Doch nicht nur in Sachen Film gibt sie den Ton an – auch in Sachen Mode legt sie eine ganz schöne Glanzleistung hin: Melissa entzückte jetzt mit diesem sommerlichen Outfit!

Auf neuen Paparazzi-Bildern sieht man Melissa McCarthy in New York gut gelaunt in die Kameras winken. Die Hollywood-Schauspielerin strahlt in einem knielangen, weißen, luftigen Kleid. Ihre Taille hat sie mit einem weiß-goldenen Gürtel betont, der perfekt zu ihrem Schmuck passt. Das sommerliche und leichte Outfit wird durch ihre leicht gewellten Haare abgerundet – ein echter Hingucker ist außerdem der rote Lippenstift!

Die Schauspielerin scheint sich in ihrer Haut superwohl zu fühlen. In den vergangenen Jahren hat die zweifache Mutter viele Kilos abgenommen! Sie betonte jedoch, dass es ihr dabei primär um ihre Gesundheit ginge. "Ich fühle mich sexy, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich mich einfach wie ich selbst fühle und nicht versuche, jemand anderes zu sein", hatte sie in einem People-Interview erklärt."

MEGA Melissa McCarthy winkt den Paparazzi zu, Juni 2022

Getty Images Melissa McCarthy bei den Critics Choice Awards im März 2022

Getty Images Melissa McCarthy bei den MTV Movie Awards 2019

