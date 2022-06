Katharina Eisenblut (28) muss weiterhin in Ungewissheit leben! Im März wendete sich die einstige DSDS-Kandidaten mit erfreulichen Nachrichten bei ihren Fans: Sie und ihr Verlobter Niko Kronenbitter erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Im Netz teilte sie seither immer wieder niedliche Babyupdates mit ihrer Community – und so aktuell auch die Schattenseiten ihrer Schwangerschaft. Am Freitag berichtete sie, dass sich ihr Muttermund verkürzt habe und ihr Baby jeden Moment kommen könnte. Nun gab Katharina ein weiteres Update!

Via Instagram meldete sich Katharina nun in ihrer Story, nachdem sie die besorgniserregenden Neuigkeiten teilte – es könnte tatsächlich jeden Moment zu einer Frühgeburt kommen. "Ich kann jetzt auf jeden Fall erst mal im Krankenhaus bleiben. Für wie lange? Mal sehen. Aber ich hoffe, dass ich wieder so schnell wie möglich gehen darf", teilte sie im Netz mit. Grund dafür seien die vielen Wehen, die die Sängerin habe.

Bereits vor wenigen Wochen erklärte die 28-Jährige auf Social Media, dass sie inzwischen mit der Schwangerschaft zu kämpfen habe. "Ganz ehrlich: Ich kann nicht mehr. [...] Es wird alles wirklich sehr anstrengend", schilderte sie ihren Followern und fügte hinzu, dass sie überall Schmerzen habe und Probleme mit dem Liegen habe.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Juni 2022

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, einstige DSDS-Kandidatin

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter und Katharina Eisenblut

