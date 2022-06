Prinz Philip (✝99) starb vor gut einem Jahr. Seinen runden Geburtstag am 10. Juni 2021 erlebte der Ehemann von Queen Elizabeth II. (96) nicht mehr mit. Heute würde der Prinzgemahl 101 werden – ein Tag, an dem Philip der Queen gewiss ganz besonders fehlt. In den vergangenen Monaten machten sich Royal-Fans weltweit immer wieder Sorgen um die Monarchin. An den Feierlichkeiten zu ihrem 70. Thronjubiläum konnte Elizabeth aber teilnehmen – und freute sich in einem auf Instagram veröffentlichten Brief über so viel Zuspruch: "Die Güte, die Freude und die Verbundenheit, die in den vergangenen Tagen spürbar waren, haben mich inspiriert."

