Samira Klampfl (28) gibt ehrliche Einblicke in ihren Mama-Alltag. Vor wenigen Wochen verkündeten die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin und ihre TV-Liebe Serkan Yavuz (29), dass ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt erblickt habe. Seitdem halten die frisch gebackenen Eltern ihre Community im Netz auch stets über die Entwicklungen der kleinen Nova auf dem Laufenden. Dabei scheuen sie sich auch nicht davor, schonungslos ehrlich zu sein: So teilte Samira einen Clip mit ihren Fans, in dem sie sich mächtig über Novas Pupse freute...

"War das ein Pups?", hörten die Fans die 28-Jährige begeistert in ihrer Instagram-Story fragen. Offenbar nahm Samira die ganze Situation aber selbst nicht allzu ernst, denn den Clip betitelte sie mit den Worten: "Samira, 28, freute sich einst über Schmuck und Co. – jetzt sind Novas Pupsis der Hit". Anschließend scherzte die Reality-TV-Darstellerin dann noch, dass sich die kleine Maus angesichts der Lautstärke ihrer Fürze wohl ein Beispiel an Serkan nehmen würde. "Toll! Mensch Mami freut sich so, wenn du pupst. Bei Papa freue ich mich nicht so, aber bei dir freue ich mich richtig", scherzte die gebürtige Bayerin.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Influencerin ihren Abonnenten verdeutlicht, wie sehr sie die gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter genießen würde. Zu einem Foto, auf dem ihr Nachwuchs auf ihrer Brust lag, schrieb Samira: "Frisch geduscht, Wimpern ab, Kuscheln mit Babymaus – ich liebe es".

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Traumpaar

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrem Baby im Mai 2022

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl im Mai 2022

