Ist das ein weiteres Anzeichen für ihre Liebe? Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) trennten sich vor rund zwei Jahren. Doch so ganz kamen die beiden nicht voneinander los. Bereits wenige Monate nach der Trennung schienen sie sich wieder anzunähern. Zuletzt bestätigte Pietro, dass sie sich treffen und es langsam angehen lassen wollen. Doch die Indizien häufen sich, dass die zwei längst wieder in einer Beziehung sind. Ist Pietros neues Liebeslied also Laura gewidmet?

In seinem neuen Lied "Niemand wie du" singt Pietro: "Seh’ dich in zehntausend Menschen, dabei ist niemand wie du" und "Kenn’ dich seit ein paar Jahr’n. Doch es fühlt sich an, als wärst du schon immer da." Für seine Fans meint er damit niemanden anderen als seine Liebste Laura. "Man denkt direkt an Laura", schreibt ein Follower unter sein Promovideo auf Instagram. Ein anderer findet sogar: "Das Model hat irgendwie Ähnlichkeit mit Laura."

Bereits bei seinem Track "Scheiß auf dich", den Pietro am Valentinstag 2022 herausbrachte, vermuteten viele Fans, dass dieses Herzschmerzlied Laura gewidmet sei. Dieses Gerücht dementierte der Sänger jedoch kurz darauf: "Davon kann ich ja mehrere Lieder singen. Fakt ist eins: Dieser Song hat nichts mit meiner Vergangenheit zu tun. Ich bin glücklicher Single und habe überhaupt keinen Grund, irgendeine meiner Ex-Freundinnen anzugreifen.“

Instagram / pietrolombardi Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

Getty Images Pietro Lombardi, ehemaliger DSDS-Gewinner

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

