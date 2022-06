Scott Disick (39) hisst die weiße Fahne. Der Ex-Partner von Kourtney Kardashian (43) hat sich offenbar entschieden, sie mit Travis Barker (46) glücklich werden zu lassen. Scott hat sich lange schwer damit getan, zu akzeptieren, dass seine Beziehung mit der TV-Bekanntheit wirklich zu Ende ist. Inzwischen hat die Mutter seiner drei Kinder jedoch Travis das Jawort gegeben. Deswegen musste Scott sich jetzt eingestehen, dass er den Kampf um Kourtneys Herz verloren hat.

Wie Us Weekly nun berichtete, habe Scott beschlossen, sich nicht weiter in die Romanze von Kourtney und Travis einzumischen. "Sobald es ihr mit Travis ernst wurde, hat er aufgehört, sie zurückgewinnen zu wollen", erzählte eine Quelle dem Magazin. So richtig "akzeptiert" habe er die Beziehung der beiden wohl trotzdem nicht. Der Insider sagte, dass seine Gefühle für sie nicht verschwunden seien und erklärte: "Er wird sie immer lieben – es fällt ihm nur schwer, die Tatsache zu akzeptieren, dass sie verheiratet ist."

Aus diesem Grund scheint der Unternehmer auch noch nicht richtig bereit für eine neue Frau an seiner Seite zu sein. Scott hat seit der Trennung von der Mutter seiner Kids im Jahr 2015 zwar schon einige Frauen gedatet, aber gehalten hat keine der Romanzen. Auch seine letzte Beziehung mit dem Model Rebecca Donaldson soll an seinen Gefühlen für Kourtney gescheitert sein.

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian bei der Met Gala im Mai 2022

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick, Unternehmer

Getty Images Scott Disick und Rebecca Donaldson bei der Premiere von "The Kardashians"

