Ein neuer Lebensabschnitt für Leni Klum (18)! Das Model startet zurzeit beruflich richtig durch und sahnte schon einige Jobs auf dem Laufsteg oder auf Magazincovern ab. Doch der Bildungsweg blieb dabei nicht auf der Strecke: Die Tochter von Heidi Klum (49) ging nämlich ganz nebenbei noch zur Schule. Dieses Kapitel hat sich nun für sie geschlossen: Leni hat ihre High School beendet!

Auf Instagram teilte die Schönheit ein paar Schnappschüsse von diesem besonderen Tag. Stolz hält sie in der klassischen Absolventen-Kluft samt Kappe ihr Zertifikat in der Hand. Dabei strahlt sie bis über beide Ohren! Auf einem weiteren Bild wirft sie traditionsgemäß die Absolventinnenkappe jubelnd in die Luft.

Aber wie geht es nach ihrem Schulabschluss nun für Leni weiter? "Ich werde im August mit dem College beginnen und könnte aufgeregter nicht sein!", verriet die Brünette bereits gegenüber ProSieben. Im Studium möchte sie ihren Fokus am liebsten auf Innenarchitektur legen, um später als Inneneinrichterin arbeiten zu können.

MEGA Heidi Klum und Leni Klum bei einer Premiere im Juni 2022

Instagram / leniklum Leni Klum im Juni 2022

Instagram / leniklum Leni Klum, Model

