Sam Dylan (31) überrascht mit einer Trennungsfrisur! In der vergangenen Woche gaben der ehemalige Prince Charming-Kandidat und Rafi Rachek (32) ihr Beziehung-Aus bekannt. Die zwei verkündeten im Netz, dass sie sich einfach nicht zusammen weiterentwickelt hätten und daher getrennte Wege gehen. Seither lässt Sam seine Follower an seinen Gefühlen nach der Trennung teilhaben. Der Influencer scheint die Vergangenheit hinter sich lassen zu wollen und ein neues Kapitel anzufangen. Er überraschte jetzt mit einer ausgefallenen Haarfarbe!

Auf Instagram zeigt er nach seinem Friseurbesuch seine neuen pinkfarbenen Haare vor der Kamera. Ob diese Typveränderung etwas mit der Trennung von seinem Partner Rafi zu tun hat? Jedenfalls ließ er mit den darunter geschriebenen Worten ordentlich Platz für Interpretationsspielraum: "Neue Haare – neues Kapitel. Früher hätte ich mich nie getraut, jetzt muss ich aber auf niemanden mehr Rücksicht nehmen...", schrieb er.

Die Zeilen erwecken den Eindruck, als hätte sein damaliger Partner Rafi so eine verrückte Veränderung nicht gerade gutgeheißen. In seiner Instagram-Story erzählte er: "Wenn ich das in der Beziehung gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich rausgeschmissen worden." Jetzt scheint sich der Neu-Single allerdings alles erlauben zu wollen und präsentierte stolz seine neue Haarfarbe.

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im Mai 2022 in Dubai

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im Juli 2021

