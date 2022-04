Die Gerüchte um Michelle Hunzikers (45) Liebesleben reißen nicht ab. Anfang dieses Jahres wurde bekannt, dass sich die Moderatorin und ihr langjähriger Ehemann Tomaso Trussardi (39) getrennt haben. Seitdem wurde immer wieder über ein Liebes-Comeback zwischen den beiden spekuliert. Im Gegensatz dazu verdichten sich allerdings auch die Hinweise, dass sie mit dem Chirurgen Giovanni Angiolini anbandeln soll – immerhin wurden die beiden beim Knutschen abgelichtet. Nun waren sie offenbar auch noch im selben Hotel.

Paparazzi-Bilder zeigen jetzt, wie die 45-Jährige ein Hotel in Mailand betritt. Auf weiteren Fotos ist zu sehen, wie sie das Gebäude am darauffolgenden Morgen wieder verlässt und in ihren pinkfarbenen Porsche steigt – ihr Auto soll sie die ganze Nacht dort geparkt haben. Zwei Stunden später hielten die Fotografen dann fest, wie auch Giovanni aus dem Hotel kommt und mit einem Koffer in der Hand zur nahe gelegenen Bahnstation läuft. Ob die dreifache Mutter und der Hottie-Arzt sich in dem Hotel über den Weg gelaufen sind und dort vielleicht sogar ein Date hatten, ist allerdings unklar.

Nur wenige Tage zuvor wurde Michelle mit ihrem Ex Tomaso in den Dolomiten gesehen. Das einstige Liebespaar hatte dort die Osterfeiertage verbracht: Ein Bild zeigt, wie sie in der Natur spazieren – ein weiteres, wie sie gemeinsam anstoßen.

Anzeige

MEGA Giovanni Angiolini im April 2022 in Mailand

Anzeige

MEGA Michelle Hunziker im April 2022 in Mailand

Anzeige

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker und Tomasso Trussardi im Urlaub

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de