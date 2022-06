Naomi Campbell (52) teilt ihr Mutterglück mit ihren Fans! Im Mai des vergangenen Jahres verkündete das Supermodel überraschend, dass es Mama einer kleinen Tochter geworden ist. Über ihren Nachwuchs hält sich die Laufstegschönheit eigentlich weitestgehend bedeckt und genießt ihr Glück privat. Doch nun machte die gebürtige Engländerin eine niedliche Ausnahme: Im Netz zeigte Naomi die ersten Schritte ihrer zwölf Monate alten Tochter!

Via Instagram meldete sich Naomi am Sonntag mit einem zuckersüßen Update bei ihren Fans – auf zwei gemeinsamen Bildern mit ihrer Tochter hielt sie die ersten Schritte ihres Nachwuchses fest. Dabei sieht man das Duo mit dem Rücken zur Kamera, als die zwei Hand in Hand bei strahlendem Sonnenschein über eine Wiese stolzieren. "Meine Liebe. Mein Herzschlag. Erste Laufschritte", schrieb sie zu den niedlichen Schnappschüssen der beiden.

Im Februar stellte Naomi in einem Interview mit der britischen Vogue klar, dass ihre Tochter ihr leibliches Kind ist. Die 52-Jährige hatte ihre Schwangerschaft nie öffentlich bekannt gegeben. Deshalb vermuteten viele ihrer Fans, dass sie ihre Tochter adoptiert sei oder sie eine Leihmutter engagiert haben könnte.

Getty Images Naomi Campbell im März 2022

Getty Images Naomi Campbell bei der Off-White-Show im Rahmen der Paris Fashion Week 2022

Getty Images Naomi Campbell, Model

