Susan Sideropoulos (41) schwelgt in GZSZ-Erinnerungen! 2001 begann ihre Karriere bei der beliebten Vorabendserie: Als Verena Koch flimmerte Susan täglich über die Bildschirme der GZSZ-Fans. Doch nach zehn Jahren war dann Schluss: Ihre Rolle starb einen grausamen Serientod – Susan alias Verena kam bei einem tragischen Autounfall ums Leben. Im Rahmen des 30-jährigen Serien-Jubiläums erinnerte sich Susan mit Promiflash an die alten GZSZ-Zeiten zurück!

Auch wenn Susan heute mit zwei lächelnden Augen auf ihre GZSZ-Zeit zurückschaut, ist sie überzeugt davon, dass sie auch so ihren Weg gegangen wäre: "Ich glaube an Schicksal [...]! Ich bin mir schon sicher, dass ich es auf die eine oder andere Weise zu diesem Punkt geschafft hätte. Ich liebe, was ich tue, alles, was ich mache!" Trotz alledem ist die Schauspielerin sehr dankbar! "GZSZ war eine wahnsinnig tolle Chance! [...] Hey, ich habe alles geliebt, ich fand das alles so cool! Rückblickend weiß ich das noch mehr zu schätzen [...]!", stellte Susan gegenüber Promiflash klar.

Auch verriet Susan, mit welchem GZSZ-Kollegen sie am liebsten drehte – mit ihrem Serienehemann Daniel Fehlow (47)! "Ich liebe seinen Humor, [...] ich kann mich über ihn totlachen. Was ich an ihm aber so liebe ist, dass er einen nach dem anderen raushauen kann und im nächsten Moment ist er todernst und spielt die krasseste Szene auf den Punkt – super-professionell!", schwärmte Susan im Promiflash-Interview.

Getty Images Susan Sideropoulos, Schauspielerin

RTL / Oliver Ziebe Susan Sideropoulos, Schauspielerin

RTL / Rolf Baumgartner Verena Koch (Susan Sideropoulos) und Daniel Fehlow (Leon Moreno) bei GZSZ, 2011

