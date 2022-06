Julita (23) alias Julia Schulze gibt einen authentischen Einblick in das Thema Schwangerschaft! Die YouTuberin erwartet momentan ihr drittes Kind. Eigentlich hätte die Influencerin Zwillinge bekommen, ein Baby verlor sie aber tragischerweise – für die Mama und Papa Florian Thiele war das ein schwerer Schlag. Trotzdem versuchen die zwei sich auf das Positive zu konzentrieren und berichten weiterhin fleißig über die Schwangerschaft. So erklärte Julia jetzt: Wie läuft das eigentlich mit dem Rasieren mit Babykugel?

Genau diese Frage stellte eine Followerin der Influencerin jetzt im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram – immerhin ist man mit einem kugelrunden Babybauch ja ganz schön bewegungseingeschränkt. "Also, ich ertaste es einfach, so gut es geht und ganz am Ende hat mir Florian auch mal geholfen und wird es bestimmt wieder tun", berichtete Julia ehrlich. Die Beauty kann offenbar in allen Lebenslagen auf den Support ihres Partners zählen!

Wie glücklich Julia mit Florian ist, machte sie jetzt auch mit dieser schönen Liebeserklärung deutlich: "Jeden Morgen, wenn ich vor ihm wach bin und einen Moment für mich habe, danke ich dem lieben Gott, so einen wunderbaren Menschen an meiner Seite haben zu dürfen und jeden Tag neben ihm aufwachen zu dürfen", schwärmte die 23-Jährige. "Ich liebe dich so sehr Florian, mein Seelenverwandter. Bin so dankbar, dass wir uns in unseren jungen Jahren schon gefunden haben und unsere Wege sich wieder getroffen haben damals!"

Instagram / julia.schulze_official YouTuberin Julita, Mai 2022

Instagram / julia.schulze_official YouTuberin Julita im Mai 2022

Instagram / julia.schulze_official Julia Schulze und Florian Thiele

