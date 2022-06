Müssen die Kensington Royals bald Koffer und Kisten packen? Aktuell leben Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) mit ihren drei Kindern noch mitten in London. Allerdings plant das Paar schon länger, nach Windsor – auf das Anwesen von Queen Elizabeth II. (96) zu ziehen. Zwischenzeitlich war zwar auch die Rede davon, dass es ins Adelaide Cottage nach Berkshire gehen soll – doch jetzt scheint es eine andere Option zu geben: Sie sollen ins "Big House" nach Windsor ziehen.

Wie verschiedene britische Medien jetzt berichtet haben, steht fest, dass der Duke und die Duchess of Cambridge schon bald umziehen werden – und zwar ganz in die Nähe der Queen in ein schickes Haus auf dem königlichen Gelände von Windsor Castle. Für die Familie sei das nicht nur die Gelegenheit, mehr Zeit mit der Monarchin zu verbringen, sondern auch mit der Familie der Herzogin, die etwa 45 Minuten von ihrer neuen Bleibe entfernt lebt. Prinz Charles (73), der derzeitige Thronfolger der Queen, plane nicht, als König so viel Zeit auf Schloss Windsor zur verbringen – er hat demnach kein Interesse daran, das "Big House" selbst zu nutzen.

Für den royalen Nachwuchs bedeutet das aber nicht nur einen Tapetenwechsel zu Hause – für Prinz George (8) und Prinzessin Charlotte (7) steht auch ein Schulwechsel an. Die beiden werden eine Unterrichtsstätte in der Nähe von Schloss Windsor besuchen. Ein Insider betonte gegenüber The Times: "Ihr Plan ist es, die nächsten 15 Jahre dortzubleiben – und dann nach Anmer zu ziehen, weil es ihnen so viel bedeutet."

Anzeige

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis

Anzeige

Getty Images Die Queen, Prinz William und Herzogin Kate im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern George und Charlotte im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de