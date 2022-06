Das war wohl ein Reinfall! Yeliz Koc (28) steht in diesem Jahr im Finale von Kampf der Realitystars. Dort konnte die Bachelor-Kandidatin neben einigen Challenges die thailändische Sonne in der Sala genießen, in Gesellschaft von ihrer Flamme Paco. Doch nach den Dreharbeiten sehnte sich die Mama von Snow wieder nach einem Urlaub: Yeliz verbrachte fünf Wochen mit ihrer Familie auf der Urlaubsinsel Mallorca – jedoch war ihre erste Unterkunft der reinste Horror!

In ihrer Instagram-Story verriet die TV-Bekanntheit, warum sie in ihrem Urlaub ihr Ferienhaus wechseln musste: "In dem letzten Haus, wo wir waren, hat es von Anfang an richtig komisch gerochen und irgendwie ist alles auseinandergebrochen: Der Tisch, die Gardinen, die Terrassentür." Der Höhepunkt des Ganzen war jedoch, dass die ganze Familie krank geworden sei. "Wir hatten dann irgendwann das Gefühl, das kommt vielleicht wegen des Hauses, weil es da so komisch gerochen hat", äußerte die 28-Jährige ihre Befürchtung.

Vor allem um ihre Tochter Snow war Yeliz besorgt. Der Kleinen ging es während des Aufenthalts in der heruntergekommenen Unterkunft ebenfalls schlecht, zusätzlich habe sie noch die Zähne bekommen. "Snow musste auch Antibiotika nehmen, der Arzt meinte, sie hat eine Mandelentzündung", berichtete die Mama. Nun seien aber alle wieder gesund und in einem besseren Ferienhaus untergekommen.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im April 2022 in Palm Springs

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de