Eigentlich gibt es für Lou-Anne (19) im Moment großen Grund zur Freude: Die Österreicherin hat nämlich vor wenigen Wochen die 17. Staffel der beliebten Castingshow Germany's next Topmodel gewonnen: Heidi Klum (49) kürte das Nachwuchsmodel im Rahmen des großen Live-Finales zur Siegerin. Seither reist die Laufstegschönheit von einem Job und Event zum nächsten. Doch jetzt wurde ihre Erfolgswelle von einem fiesen Vorfall überschattet: Lou-Anne wurde beklaut!

In ihrer Instagram-Story berichtete die 19-Jährige jetzt von dem Ereignis. "Leute, richtig krass! Warum ich den ganzen Tag nichts gepostet habe? Mein Handy wurde gestern geklaut – beziehungsweise in der Nacht", erzählte Lou-Anne. Nach dem Diebstahl habe das Model das Smartphone sogar noch in Bochum orten können. Allerdings half ihr auch das nichts mehr. "Wir sind dann hingefahren, aber da haben wir nichts gefunden. Deswegen sind wir wieder zurückgefahren und ich habe dann eine Anzeige bei der Polizei gemacht", fügte sie hinzu.

Zwar bekomme Lou-Anne ihr Handy wohl nicht mehr zurück – doch ihre Fans müssen auch in Zukunft trotzdem nicht auf regelmäßigen Content von der GNTM-Siegerin verzichten. "Jetzt muss ich eben erst mal mein altes Handy benutzen", betonte sie nämlich.

ProSieben/Willi Weber Lou-Anne im "Germany's next Topmodel"-Finale 2022

Instagram / lou.gntm22.official Lou-Anne, "Germany's next Topmodel"-Siegerin 2022

Instagram / lou.gntm22.official Lou-Anne, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

