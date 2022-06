Diese beiden sieht man nur ganz selten zusammen auf öffentlichen Events! In der vergangenen Nacht wurden in New York die 75. Tony Awards verliehen. Bei diesem Großevent gaben sich wieder etliche Stars die Klinke in die Hand. Und auch Michael Jacksons (✝50) Kinder Paris (24) und Prince (25) waren zu Ehren ihres Vater bei der Verleihung: In eleganten Looks flanierten die Jackson-Sprösslinge über den Red Carpet!

Bei diesem seltenen Anblick haben wohl auch einige Fotografen des Events nicht schlecht geschaut! Während die 24-Jährige in einer blushfarbenen Robe über den roten Teppich flanierte, strahlte ihr Bruder in einem schicken schwarzen Anzug. Doch nicht nur für die Fotos waren die beiden da, sondern vielmehr, um das Musical ihres Vaters "MJ The Musical" zu supporten. "Was die Leute vielleicht nicht wissen, ist, dass er Musicals liebte, im Film und auf der Bühne", verriet Prince in einer Laudatio über Michael.

Für insgesamt zehn Tony Awards war das Michael-Jackson-Musical nominiert – mit nach Hause nehmen konnte die erfolgreiche Produktion letztendlich vier der begehrten Trophäen. In den Kategorien "Beste Choreografie", "Bestes Sound-Design eines Musicals", "Bestes Licht-Design eines Musicals" und "Bester Hauptdarsteller in einem Musical" räumte "MJ The Musical" ab.

Getty Images Paris Jackson und Prince Jackson im Juni 2022

Getty Images Paris Jackson, Model

Getty Images Prince und Paris Jackson im Februar 2022

