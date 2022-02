Prince (24) und Paris Jackson (23) halten zusammen! Seit dem Verlust ihres Vaters sind Michael Jacksons (✝50) Kinder noch enger zusammengerückt. So zeigen die drei immer wieder im Netz, wie viel Halt sie einander geben und wie wichtig ihnen die Verbundenheit zueinander ist. Erst vergangenes Jahr schwärmte der älteste Sohn des "Smooth Criminal"-Interpreten im TV von ihrer Geschwisterliebe. Bei einem Event posierten Prince und Paris nun auch gemeinsam für die Fotografen.

Am vergangenen Mittwoch repräsentierte das Geschwisterpaar seine Familie bei einer Premierenveranstaltung am Broadway. Ab sofort zeigt das Neil Simon Theatre in New York nämlich ein Musical, das die Karriere des 2009 verstorbenen King of Pop thematisiert. Berichten von Daily Mail zufolge hatte Prince bereits im Dezember eine Vorpremiere des Musicals besucht. Bei der großen Premiere schienen er und Schwester Paris gut gelaunt zu sein und wurden dabei gesehen, wie sie vor der Show einige Fans ihres Vaters grüßten. Während sich Prince für einen simplen schwarzen Anzug entschied, zog Paris in einem wadenlangen roten Kleid alle Blicke auf sich.

Auch Michales jüngster Sohn Prince Michael Joseph Jackson II (19), genannt Blanket, vertrat seine Familie bei der Erstaufführung des Musicals. Anders als seine beiden Geschwister lief der Teenager nicht über den roten Teppich. Einige Paparazzibilder zeigen jedoch, dass die drei Promi-Sprösslinge das Event am Ende des Abends gemeinsam verließen.

ZUMAPRESS.com / MEGA Prince und Paris Jackson, Kinder von Michael Jackson

Said Elatab/MEGA Blanket und Paris Jackson bei der Premiere des Michael-Jackson-Musicals im Februar 2022

Getty Images Prince und Paris Jackson im Oktober 2017

