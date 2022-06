Johnny Depp (59) und Amber Heards (36) Gerichtsprozess wird in einer Doku-Serie noch einmal detailliert aufbereitet! Am 1. Juni ging der Rechtsstreit, in dem der Fluch der Karibik-Star seine Ex-Frau der Verleumdung verklagt hatte, zu Ende. Die Aquaman-Darstellerin schuldet ihrem einstigen Partner nun über zehn Millionen Dollar Schadensersatz. Medial ging die Verhandlung viral – kein Wunder also, dass ein TV-Sender aus dem Prozess des Jahres nun eine Mini-Dokumentation macht!

Wie The Hollywood Reporter berichtet, setzt der britische Sender Discovery+ seine Mini-Dokureihe "Johnny vs. Amber" fort. Im Fokus wird dabei der Prozess in Virginia stehen und Indizien, Aussagen und Befragungen zusammenfassen. Sogar Camille Vasquez und Benjamin Chew werden an dem zweiteiligen Projekt in Interviews mitwirken. Und auch Mitglieder aus Ambers Juristenteam werden mit von der Partie sein – damit beide Seiten gleichberechtigt zu Wort kommen können. Aktuell haben die Arbeiten an der Serie bereits begonnen. Ein Starttermin steht allerdings noch nicht fest.

Vergangenes Jahr waren bereits zwei Ausgaben von "Johnny vs. Amber" erschienen. Die Folgen, die im Dezember das erste Mal ausgestrahlt worden waren, hatten sich um die erste Diffamierungsklage von Johnny Depp gegen die britische Zeitung The Sun gedreht. Diesen Prozess hatte der Hollywoodstar verloren. In Deutschland werden die alten sowie die kommenden brandneuen Folgen wahrscheinlich auf der Streamingplattform Sky abrufbar sein.

Getty Images Johnny Depp im Prozess

Getty Images Camille Vasquez und Johnny Depp, Mai 2022

Getty Images Amber Heard im Mai 2022

