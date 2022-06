Marc-Robin zeigt Reue! Der Schweißer kam bei Temptation Island der Verführerin Laura näher. In der vergangenen Folge bat er sie sogar, ohne Mikro in sein Zimmer zu kommen. Das tat sie – es kam sogar zu einem Kuss. Und wie Laura später verriet, wollte Marc-Robin auch noch mehr. Seiner Freundin Michelle war das alles zu viel. Als sie davon mitbekam, entschloss sie sich dazu, den Treuetest abzubrechen. In der nächsten Folge soll die Aussprache der beiden folgen – die Marc-Robin offenbar schon jetzt unangenehm ist!

In seiner Instagram-Story erzählte der Karlsruher: "Es ist wirklich eine krasse Folge. Ich glaube, so was gab es im ganzen deutschen Reality-TV noch nicht. Diese Folge ist quasi mein Verderben, so dumm es sich auch anhört, aber es ist Fakt." Was genau passiert, ließ er offen. Doch er betonte: "Diese Folge ist mit Abstand der peinlichste, der unangenehmste, der ekelhafteste, der lächerlichste und auch der erbärmlichste Moment in meinem Leben." Er sei nicht stolz auf das, was passiert sei und habe Schwierigkeiten, darüber zu sprechen. Marc-Robin vermutet sogar, dass er danach das Land verlassen müsse.

Darüber hinaus kündigte der 26-Jährige an, sich erst mal eine Social-Media-Auszeit nehmen zu wollen. "Ich denke, ich gebe mir mal ne Woche Pause von Insta. Vielleicht melde ich mich doch, wenn etwas sein sollte. Aber ich denke, eine kleine Pause tut gut", fasste der Baden-Württemberger zusammen.

Temptation Island", dienstags bei RTL+

RTL / Frank J. Fastner Michelle und Marc-Robin, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

RTL Laura und Marc-Robin bei "Temptation Island"

Instagram / marc.robiin Marc Robin posiert

