Sophia Bush (39) ist überglücklich! Die "One Tree Hill"-Darstellerin ist seit fast zwei Jahren mit ihrem Partner Grant Hughes zusammen. Im August 2021 stellte er ihr dann die Frage aller Fragen und schenkte ihr einen auffälligen Verlobungsring. Wann die beiden vor den Traualtar schreiten wollten, war bisher nicht bekannt. Allzu lange hatten sie damit aber offenbar nicht vor zu warten: Sophia und Grant sollen bereits geheiratet haben!

Wie mehrere Insider gegenüber Us Weekly ausplauderten, haben sich die 39-Jährige und ihr Liebster am Samstag, den 11. Juni, in Tulsa, einer Stadt im US-Bundesstaat Oklahoma, das Jawort gegeben. Ein Mitarbeiter des Standesamts bestätigte zudem, dass das Paar am Mittwoch seine Heiratslizenz gekauft und am Montag zurückgegeben habe.

Bei der Hochzeitslocation soll es sich um das Philbrook Museum of Art gehandelt haben. "Viele Leute in der Stadt haben davon gehört, was los ist", erzählte ein weiterer anonymer Tippgeber. Bei der Feier waren angeblich Stars wie der Ex-US-Bachelor Colton Underwood (30), sein Verlobter Jordan Brown sowie die Schauspieler Aaron Paul (42), Jensen Ackles (44) und Jeffrey Dean Morgan (56) zu Gast.

Anzeige

Instagram / sophiabush Sophia Bush und Grant Hughes im Italienurlaub im August 2021

Anzeige

Getty Images Sophia Bush bei der Staffel-zwei-Premiere von "Ted Lasso" im Juli 2021

Anzeige

Twitter / @SophiaBush Sophia Bush und Grant Hughes

Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Sophia und Grant bald auch persönlich zu der Hochzeit äußern? Ja, davon gehe ich aus. Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de