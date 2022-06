Herzogin Kate (40) macht ihrem Namen als royale Fashionista alle Ehre! Seit ihrer Heirat mit Prinz William (39) ist die Duchess eine echte Stilikone – viele Frauen wollen sich so kleiden und stylen wie die Britin. Zuletzt begeisterte sie bei dem 70. Thronjubiläum der Queen (96) mit tollen eleganten Outfits. Besonders die Ton-in-Ton-Looks trägt Kate am liebsten – dieses Mal fiel ihre Wahl auf Blau!

Bei der diesjährigen Verleihung des Hosenbandordens in der St.-George's-Kapelle machte Lady Cambridge eine gute Figur. Für das traditionelle Event schlüpfte Kate in einen schlichten Mantel und trug dazu einen farblich passenden Fascintaor in Royalblau. Eine Clutch, silberner Schmuck sowie glänzende Pumps machten das geschmackvolle Styling perfekt – neben Gräfin Sophie (57) strahlte die 40-Jährige bis über beide Ohren. Süßer Funfact: 2008 gab Kate bei der Ordensverleihung ihr royales Debüt als Freundin von William.

Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74) erschienen zur Zeremonie im Übrigen in der traditionellen Uniform. Zu ihrem Partnerlook trugen die Eheleute zudem schwarze Hüte samt XXL-Federn. Auch Prinzessin Anne (71) wahrte mit ihrer Aufmachung die royalen Traditionen – Neffe William tat es ihr gleich.

Getty Images Gräfin Sophie und Herzogin Kate im Juni 2022

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla im Juni 2022

Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2022

