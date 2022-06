Sie können die Fortsetzung kaum mehr abwarten! 2021 flimmerte Squid Game erstmals über die Bildschirme und wurde binnen Tagen zum absoluten Serien-Hit. In dem koreanischen Netflix-Drama dreht sich alles um Cho Sang-woo (Park Hae-soo, 40), der zusammen mit einigen anderen Mitmenschen an einem geheimen Ort um mehrfache Millionenbeträge spielt – die Verlierer bezahlen mit ihrem Leben. Nach dem Mega-Erfolg kündigten die Macher eine zweite Staffel an. Nachdem Netflix das nun ebenfalls bestätigt hatte, fiebern die Fans der "Squid Game"-Reise aufgeregt entgegen!

Auf der Instagram-Seite des Streaming-Giganten wurde gestern die zweite Staffel mit einem Gruß der "Squid Game"-Puppe bestätigt. In den Kommentaren wird deutlich, wie sehr sich die Fans darüber freuen. "Ich kann es kaum abwarten. Definitiv eine der besten Serien überhaupt", schrieb ein aufgeregter User diesbezüglich. Viele Liebhaber der koreanischen Serie interessierte aber vor allem eins: Wann genau erscheint die Fortsetzung? "Lieber Netflix-Praktikant, wir brauchen ein Datum", fragte ein Fan deswegen neugierig unter dem Post.

Offenbar müssen sich die Fans aber noch ein wenig gedulden – bisher wurde weder von den Machern des Spektakels noch von Netflix ein genaues Erscheinungsdatum veröffentlicht. Zwölf Jahre voller Gestaltung, Produktion sowie Dreharbeiten wie bei der ersten Ausgabe wird es für Staffel zwei aber wohl nicht brauchen.

YOUNGKYU PARK / Netflix Eine Szene aus "Squid Game"

