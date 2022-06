Lisa Marie Straube befeuert die Gerüchteküche erneut! In den vergangenen Monaten ist die Dortmunderin durch ihre angebliche Liaison mit dem BVB-Kicker Mats Hummels (33) in die Öffentlichkeit geraten. Ende Mai sorgte sie für neue Schlagzeilen – denn Rapper Drake (35) folgt der hübschen Brünetten auf Social Media. Läuft da etwa was zwischen den beiden? Immerhin scheint es in ihrem neusten Post so, als würde Lisa in Drakes Küche stehen!

Via Instagram teilte Lisa Marie am Dienstag ein Selfie in ihrer Story, das sie in einer Küche zeigt. Wie aufmerksamen Followern nun auffiel, könnte es sich hierbei um die Küche von Drake handeln – immerhin ähneln nicht nur die Küchenleiste, sondern auch die Deckenbeleuchtung auf Lisas Schnappschuss der Inneneinrichtung des Megastars.

In einem Video des YouTube-Kanals "Famous Entertainment" kann man einen Blick in Drakes Villa in Toronto werfen – und tatsächlich: Es scheint wirklich so, als würde sich die 22-Jährige in dem Anwesen des "One Dance"-Interpreten befinden. Dass sie sich tatsächlich in der kanadischen Metropole aufhält, bestätigte Lisa in einer weiteren Story – in der sie auch ein T-Shirt mit Drakes Namen trug.

Anzeige

Getty Images Drake im Oktober 2021 in Long Beach

Anzeige

Famous Entertainment/YouTube Drakes Küche in seiner Villa in Toronto

Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de