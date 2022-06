Nathalie Volk (25) bezieht Stellung. Vor wenigen Tagen teilte der Ex der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin, Timur, im Netz einen Screenshot eines angeblichen Chatverlaufs mit der Brünetten. In diesem beteuerte das Model, dass es noch immer Gefühle für den Rocker habe. Doch entspricht diese Nachricht der Wahrheit? Nathalie meldete sich nun zu Wort und klärte auf, was es mit dem Liebesgeständnis auf sich hat.

"Nett, dass manche Menschen noch meine Nachrichten, die ich vor einem Jahr geschrieben habe, noch aufheben", äußerte die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story. Somit klärte sie auf, dass der Chatverlauf, den ihr Ex-Verlobter Timur zuvor auf der Social-Media-Plattform veröffentlicht hatte, nicht aktuell ist. Näher ging die angehende Schauspielerin jedoch nicht auf den Screenshot ein.

Dass sie keine Gefühle mehr für den Rocker hat, stellte Nathalie zudem am Wochenende unter Beweis. Seit März ist das Model wieder mit seiner ersten Liebe Frank Otto (64) liiert. In einem Interview mit RTL schwärmte die Brünette nun: "Frank und ich haben eine besondere Verbindung, die war schon immer da."

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Model

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Ex-GNTM-Kandidatin

ActionPress / Andre Lenthe Nathalie Volk und Frank Otto

