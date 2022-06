Was sagte das Orakel zu Yeliz Koc (28) und Paco Herbs Liebelei? In der aktuellen Kampf der Realitystars-Staffel legte der Astrologe Malkiel vielen Teilnehmern die Karten. So auch den Truteltauben Yeliz und Paco. Die beiden schienen in der Show ganz verliebt zu sein. Um sich miteinander sicher zu sein, sollte ihnen Malkiel jedoch die Karten legen. Dabei verriet er, dass den beiden eine Entscheidung bevorstünde. Ob Malkiel bei Yeliz und Paco überhaupt eine Zukunft gesehen hat, verrät er nun.

In einem exklusiven Interview mit Promiflash offenbarte der Hellseher: "Ich bin dabei geblieben, dass ein weiterer Mann in das Leben von Yeliz tritt." Damit meine Malkiel, "dass diese Partnerschaft nicht die Lebenspartnerschaft sein wird". Dennoch wolle er eine künftige Liebesbeziehung der beiden nicht komplett ausschließen und fügte daher hinzu: "Aber, wir blicken doch mal ganz hoffnungsvoll in die Zukunft."

Yeliz und Paco zufolge soll sich ihre Beziehung nach der Show lediglich freundschaftlich entwickelt haben. Das würde das Orakel von Malkiel bestätigen. Es wäre nicht die einzige Vorhersage, die sich ihm zufolge als wahr herausgestellt hat. "Iris (55) habe ich sogar die Schwangerschaft ihrer Tochter vorausgesagt, mit dem richtigen Zeitpunkt", verkündete der Wahrsager stolz.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

RTLZWEI Paco Herb und Yeliz Koc bei "Kampf der Realitystars" 2022

Anzeige

RTLZWEI Paco Herb, Yeliz Koc und Malkiel Rouven Dietrich bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

RTLZWEI Iris Klein, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de