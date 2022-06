Die Zeit vergeht so schnell! Schauspielerin Courteney Cox (57) wurde durch die Serie Friends weltberühmt. In der Produktion spielte sie Monica Geller, welche einen sehr großen Kinderwunsch hatte. In der letzten Staffel kam es für ihren Figur zu einem Happy End, als sie Zwillinge adoptierte. Zeitgleich war die 57-Jährige im echten Leben mit ihrer Tochter Coco Arquette (18) schwanger. Die wurde nun 18 Jahre alt – ein Anlass, den Courteney für süße Glückwünsche nutzte!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Courteney anlässlich des 18. Geburtstags ihrer Tochter entzückende Schnappschüsse. "Alles Gute zum 18. Geburtstag, Coco! Ich bin so stolz, deine Mutter zu sein", hieß es unter dem Beitrag. "Du bist mutig, klug, tiefgründig, lustig, einzigartig und wunderschön mit dem größten Herzen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was als Nächstes kommt. Ich liebe dich", schrieb die 57-Jährige.

Die "Friends"-Darstellerin verriet Ende Januar in der Ellen Show, dass ihre Tochter weit weg von zu Hause aufs College gehen wird. "Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, aber sie kann es kaum erwarten, wegzugehen und allein zu leben. Das macht mich traurig", schilderte Courteney.

Anzeige

Instagram / courteneycoxofficial Coco Arquette

Anzeige

Getty Images Renée Zellweger, Courteney Cox und Coco Arquette

Anzeige

Instagram / courteneycoxofficial Coco Arquette mit ihrer Mutter Courteney Cox

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de