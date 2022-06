Darauf würde Kim Gloss (29) am liebsten wohl niemals verzichten! Die DSDS-Bekanntheit lässt ihre Community fast täglich an ihrem Privatleben teilhaben – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. So steht die Influencerin beispielsweise dazu, dass sie ihrem Beauty-Doc regelmäßig einen Besuch abstattet. Egal ob Brustvergrößerung, Haartransplantation oder Lipfiller – die Sängerin hat schon einige Eingriffe hinter sich. Auch Botox lässt sie sich regelmäßig spritzen. Doch weil Kim aktuell ihr zweites Kind erwartet, muss sie nun eine Botox-Pause einlegen – und das nervt sie ziemlich!

"Ich benutze schon sehr lange Botox. Ich habe schon früh angefangen, als die ersten Fältchen kamen", begann die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story zu erzählen. Doch aufgrund ihrer Schwangerschaft müsse Kim nun erst einmal auf die regelmäßigen Behandlungen verzichten. "Mich stört's! Ich habe keinen Bock auf Falten", gab sie ehrlich zu. Doch auch nach der Entbindung müsse sich die gebürtige Hamburgerin weiterhin zurückhalten: "Das geht auf gar keinen Fall in der Stillzeit! Das ist superschlecht fürs Baby, Botox zu benutzen."

Kim habe sich deshalb in den vergangenen Wochen viel über Alternativen informiert – und tatsächlich einen Weg für sich gefunden. "Deswegen ist Kollagen aktuell mein bester Freund", meinte die "Keiner so wie wir"-Interpretin und fügte hinzu: "Das Gute ist, jeden Tag Kollagen zu trinken ist auch gut gegen Schwangerschaftsstreifen."

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss an ihrem Hochzeitstag

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im April 2022 in Dubai

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

