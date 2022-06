Dieser Moment muss auch ein Schock für Harry Styles (28) gewesen sein. Nachdem der gebürtige Brite mit One Direction berühmt wurde, arbeitet er seit 2017 fleißig an seiner Solokarriere – und das auch mehr als erfolgreich. So sind seine Konzerte meist innerhalb weniger Stunden restlos ausverkauft. Doch bei einem dieser Happenings kam es nun zu einem schrecklichen Unfall. Bei einem von Harrys Konzerten stürzte nun ein Gast rund zehn Meter in die Tiefe.

Am vergangenen Samstag trat der "Watermelon Sugar"-Interpret in Glasgow auf, wo es zu einem schockierenden Vorfall kam. Wie Daily Record berichtete, war Dylan Wood mit einigen Kollegen in dem hoch gelegenen VIP-Bereich des Konzerts, als er von dem Balkon auf die darunterliegenden Sitze fiel. Wie genau es zu dem Unfall kann, daran kann sich der 20-Jährige nicht erinnern. Seine Mutter berichtete jedoch, dass ihr Sohn bereits im Vorhinein gedacht habe, dass das Geländer der VIP-Loge ziemlich niedrig sei. "Er glaubt, dass er sich dagegen lehnen wollte, es falsch eingeschätzt hat und zurückfiel. Es passierte alles so schnell", schilderte sie die Situation.

Doch Dylan hatte Glück im Unglück, denn außer einigen Schrammen, zwei blauen Augen und einer Gehirnerschütterung kam der Konzertgänger unversehrt davon. "Es ist ein absolutes Wunder, dass er immer noch hier ist und nur mit Schnitten und Kratzern davongekommen ist", erzählte seine Mutter. Sie sei zudem sehr froh, dass ihr Sohn bei seinem Sturz niemanden getroffen habe.

Getty Images Harry Styles im März 2021

Getty Images Der Sänger Harry Styles

Getty Images Harry Styles im Mai 2022

