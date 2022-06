Ihre Familie gibt Georgina Rodriguez (28) Kraft. Die Argentinierin und ihr Freund Cristiano Ronaldo (37) mussten zuletzt den Tod ihres Babys verkraften – nur eines ihrer Zwillinge überlebte. Trost spendet ihnen in dieser Zeit ihre neugeborene Tochter Bella Esmeralda. Mit ihr und den anderen vier Kindern des Kickers versuchen sie, ihre Familienzeit in vollen Zügen zu genießen. Jetzt teilte Georgina süße Familienfotos aus dem Flugzeug.

Auf den Fotos auf Instagram sitzt die ganze Familie fröhlich lächelnd im Privatjet auf dem Weg in den Urlaub. Dabei hält Georgina ihre Kleine in einem weißen Strampler und mit Schnuller im Mund liebevoll im Arm und strahlt in die Kamera. Auf einem weiteren Bild gibt sie Bella die Flasche, während die anderen Kinder ihr interessiert zuschauen. "Mein Leben", schrieb die 28-Jährige zu den Fotos und versah die Bildunterschrift mit einem Herz-Emoji. Und auch Cristiano kuschelt mit seinen Kindern: Töchterchen Eva posiert lässig mit Sonnenbrillen auf seinem Schoß.

In Cristiano und den Kindern scheint Georgina also wirklich ihr Glück gefunden zu haben. Unter einem anderen Post mit einem Pärchenbild aus dem Privatjet widmete sie dem Kicker nämlich süße Worte. "Vor ein paar Tagen mit dem Mann meiner Träume", schrieb sie darunter.

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo und die Kinder

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo mit seinen Kindern Mateo, Eva und Cristiano Jr.

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Juni 2022

