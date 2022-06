Läuft da etwa wirklich etwas zwischen Lisa Marie Straube und Drake (35)? Die Influencerin erreichte durch ihre angebliche Liaison mit Mats Hummels (33) nationale Bekanntheit – und offenbar wurde jetzt sogar ein internationaler Star auf sie aufmerksam! Drake folgt Lisa Marie nämlich auf Social Media. Doch damit nicht genug: Zuletzt teilte die Webbekanntheit ein Selfie, das aus der Küche des Rappers stammen könnte. Jetzt postete Lisa Marie auch noch ein Bild, dass sie in Drakes Badezimmer zeigen könnte!

Auf den Fotos auf Instagram steht sie zunächst neben einem großen offenen Kleiderschrank und fotografiert sich im Spiegel. Durch die Tür in dem schmalen Gang lässt sich ein Blick ins Badezimmer erhaschen – dabei fällt vor allem der schwarze Marmorfußboden ins Auge. Den hat auch Drake in seinem Haus, wie eine Roomtour seiner Villa auf dem YouTube-Kanal "Famous Entertainment" beweist. Und dann wird es sogar noch deutlicher: Lisa teilte ein Foto ihrer Schuhe auf einem weißen Boden, der in den schwarzen übergeht. Dieser Mix von hellem und dunklem Marmor ist charakteristisch für das pompöse Badezimmer des Musikers.

In ihrer Story bestätigte Lisa auch, dass sie sich tatsächlich in Kanada befindet. Den Grund für ihren Aufenthalt nannte sie nicht – womöglich ein erster Besuch bei ihrer neuen Liebe? Dass sie den Künstler feiert, leugnet die Dortmunderin aber auch nicht: Sie zeigte sich in einem Fan-T-Shirt von ihm.

Famous Entertainment / YouTube Drakes Badezimmer in seiner Villa in Toronto

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straubes Schuhe

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube im Juni 2022

