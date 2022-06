Kim Kardashian (41) feiert den großen Tag ihrer Erstgeborenen! Am 15. Juni 2013 hießen die Reality-TV-Ikone und ihr damaliger Partner Kanye West (45) ihren ersten Nachwuchs willkommen: Töchterchen North (9). In Sachen Styling eifert der Promi-Spross bereits seiner Mutter nach – was nicht bei jedem gut ankommt. Für Schuhe mit Absätzen finden einige Follower sie noch zu jung. Doch nun wurde North wieder ein Jahr älter – und auch Mama Kim gratulierte mit süßen Worten zum neunten Geburtstag!

Via Instagram teilte die 41-Jährige mehrere Bilder von sich und ihrer Tochter – mal aktuellere, mal alte Schnappschüsse. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Baby, meine beste Freundin, mein Ein und Alles. Es gibt niemanden wie dich! Das ehrlichste, kreativste, albernste Mädchen mit dem besten Herzen", schwärmte Kim von ihrem ältesten Kind. Dabei betonte sie auch: "Ich liebe es einfach, deine Mutter zu sein, also danke, dass du auf dieser Reise mit mir bist. Ich liebe dich bis zur Unendlichkeit."

Auch Norths stolze Großmutter Kris Jenner (66) ließ es sich nicht nehmen, sich öffentlich zum Ehrentag ihrer Enkelin zu melden und postete ebenfalls mehrere gemeinsame Fotos. "Ich kann nicht glauben, wie schnell du erwachsen wirst! Du bist so eine erstaunliche junge Dame", schrieb die Unternehmerin zu ihren Glückwünschen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer Tochter North West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer Tochter North West

Instagram / krisjenner North West und ihre Großmutter Kris Jenner

