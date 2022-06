Sami Sheen macht es ihren Eltern zurzeit nicht leicht! Die Tochter von Charlie Sheen (56) und Denise Richards (51) meldete sich nämlich kurz nach ihrem 18. Geburtstag bei der Erotikplattform OnlyFans an – was ihrem Vater gar nicht passte. Ihre Mutter stellte sich daraufhin hinter die Pläne ihres Nachwuchses – doch Sami scheint die Unterstützung gar nicht zu brauchen: Sie machte jetzt ein starkes Statement für mehr Selbstliebe!

Bei einem Q&A auf Instagram bezweifelte ein User nun nämlich, dass Sami den nötigen Körper hätte, um auf OnlyFans erfolgreich zu sein. Das wollte die 18-Jährige so nicht stehen lassen. "Oh doch, denn es gibt nicht den einen Körper, den man dafür braucht. Es kommt nur darauf an, sich wohlzufühlen mit dem, was man postet", stellte Sami klar. Alle Körper seien wundervoll, betonte sie.

Dass sie sich von ihren Plänen mit der Plattform nicht würde abbringen lassen, machte die Blondine schon zuvor deutlich. Nachdem sich ihre Eltern öffentlich dazu geäußert hatten, fand sie auf Twitter deutliche Worte. "Ich versuche herauszufinden, wie man auf OnlyFans Massennachrichten verschickt und die Trinkgeld-Funktion aktiviert, kann mir jemand helfen?", ließ sie keinen Zweifel an ihrer Willenskraft.

Getty Images Charlie Sheen, bekannt durch "Two and a Half Men"

Instagram / samisheen Sami Sheen und Denise Richards im Mai 2022

Instagram / samisheen Sami Sheen im März 2022

