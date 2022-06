Khloé Kardashian (37) musste in den vergangenen Monaten so einiges verkraften. Im Dezember brachte die Affäre ihres damaligen Partners Tristan Thompson (31) ein gemeinsames Baby auf die Welt. Die Reality-TV-Bekanntheit erfuhr jedoch erst davon, nachdem der Profibasketballer von der Mutter seines Kindes auf Unterhalt verklagt wurde – dabei steckte die Beauty gerade mitten in den Dreharbeiten für ihre neue Realityshow und zeigte ganz offen, wie schlecht es ihr geht. Khloé ist nach Tristans Vaterschaftsskandal sogar ohnmächtig geworden!

In der aktuellen The Kardashians-Folge ist zu sehen, wie Khloé auf den Betrug von ihrem damaligen Partner reagierte. Auch die beliebte Großfamilie traf sich für ein Notfallmeeting, um über die jüngsten Ereignisse zu sprechen – die 37-Jährige war jedoch nicht anwesend. Um sich nach ihrem Wohlergehen zu erkundigen, rief Kendall Jenner (26) ihre Schwester Khloé daraufhin an. "Ich bin so ängstlich. Ich bin neulich in Ohnmacht gefallen", erklärte Khloé daraufhin ihre psychische und physische Lage.

Weil Kim Kardashian (41) die Gerichtsdokumente zugespielt worden waren, in denen Tristan die Affäre bestätigte, erzählte sie ihrer jüngeren Schwester von dem Betrug ihres damaligen Partners. "Lass mich ihn verdammt noch mal anrufen. Ich kann das verdammt noch mal nicht fassen", reagierte Khloé daraufhin und brach vor laufenden Kameras in Tränen aus.

Getty Images Khloé Kardashian bei der Met Gala 2022

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson im März 2022

