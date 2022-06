Da hat es wohl jemand auf sie abgesehen. Penelope Cruz (48) gehört zu den bekanntesten sowie erfolgreichsten spanischen Schauspielerinnen. Nicht umsonst erhielt sie unter anderem im September 2021 den Preis Coppa Volpi, der jährlich bei den Filmfestspielen von Venedig für die beste Leistung in der Schauspielerei vergeben wird. Doch einige Personen sehen das anscheinend anders, denn Penelopes Walk-of-Fame-Stern in Madrid wurde jetzt komplett zertrümmert aufgefunden.

Neue Bilder zeigen, dass am Walk of Fame in Madrid starker Vandalismus betrieben wurde, worunter einige Promi-Steine leiden mussten. Insbesondere Penelopes Auszeichnung hat es heftig erwischt: Da, wo eigentlich ihr Name im Boden abgebildet war, klafft nun ein offenes Loch. Dem Anschein nach muss jemand mit einem Werkzeug darauf eingeschlagen haben, bis Penelopes Verewigung überhaupt nicht mehr erkennbar war. Doch auch bei dem Stern ihres Ehemanns und Schauspielers Javier Bardem (53) fehlt jetzt eine Zacke.

Penelope selbst hat sich zu dem Vorfall noch nicht geäußert, jedoch plauderte sie im vergangenen Februar über ihre Arbeit als Schauspielerin. "Ich weiß, dass es wie eine Lüge klingen mag, aber es ist überhaupt nicht übertrieben: Die Angst, zum Beispiel in den ersten Drehtagen gefeuert zu werden, habe ich immer noch", gab sie gegenüber dem spanischen Fernsehsender RTVE ehrlich zu.

Getty Images Penelope Cruz im September 2021

Getty Images Penélope Cruz im November 2018 in Berlin

Getty Images Penélope Cruz im Dezember 2021

