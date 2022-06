Stefanie Giesinger (25) streut weiter Salz in die Wunde. Die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin kam 2016 mit dem britischen YouTuber Marcus Butler (30) zusammen. Jahrelang teilte das Paar Momente aus seiner Beziehung mit den Fans im Netz. Doch seit einiger Zeit kursieren Gerüchte über eine mögliche Trennung der beiden, die das Model selbst anheizt. Nun lieferte Steffi erneut einen Grund zur Annahme, dass sie und Marcus längst kein Paar mehr sind.

Vor wenigen Tagen postete die 25-Jährige ein Selfie auf Instagram, auf dem man sie lächelnd auf einer Terrasse sitzen sieht. Das Bild veröffentlichte die ehemalige GNTM-Teilnehmerin bis auf ein paar Emojis unkommentiert. Ihre Fans hielten sich dagegen mit ihren Gedanken nicht zurück, so schrieb jemand unter den Beitrag: "Singlesein tut dir gut, irgendwie kommt die 'alte Steffi' zum Vorschein. Ich finde, du strahlst total, und ich hoffe, du findest zu dir und bist sehr glücklich." Und genau bei diesem Kommentar hinterließ Steffi ein Like! Ist das etwa erneut ein Hinweis darauf, dass sich das Model getrennt hat und sein Single-Leben in vollen Zügen genießt?

Steffi verriet in der vergangenen Woche außerdem, dass sie auf der Suche nach ihren eigenen vier Wänden sei. "Ich werde gleich eine Wohnung besichtigen, in der ich mir hoffentlich ein Zuhause aufbauen kann", teilte sie ihren Followern in ihrer Story mit. Allerdings ließ die Beauty offen, ob sie den Ortswechsel mit oder ohne Marcus wagen wird.

Getty Images Marcus Butler und Stefanie Giesinger

