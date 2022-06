Da steckt wohl viel Arbeit dahinter. Britney Spears (40) und Sam Asghari (28) gaben sich nach ihrer langjährigen Beziehung endlich das Jawort. Dabei waren sie natürlich nicht alleine, denn das frisch verheiratete Paar soll rund 60 Gäste eingeladen haben. Darunter befanden sich auch einige Prominente, wie etwa die Sängerin Madonna (63) und die Schauspielerin Selena Gomez (29). Sogar die Designerin Donatella Versace (67) erschien zur Feier, denn sie entwarf Britneys Brautkleid, das extra für die Sängerin handgefertigt wurde.

Die "Toxic"-Interpretin erfüllte sich den Wunsch, an ihrer Hochzeit wie eine Prinzessin auszusehen. Die aufwendige Arbeit für ihren Traum teilte die 40-Jährige auf Instagram in Form eines Videos, das den Titel "Versace für Britney Spears" trug. In dem kurzen Clip sieht man Ausschnitte davon, wie das Designerkleid entworfen, genäht und mit kleinen Applikationen bestickt wird. Mit diesem Post wollte sich die Popsängerin für die schulterfreie und eng anliegende weiße Robe bedanken, denn sie schrieb dazu: "Über 700 Handstiche waren nötig, um mein Kleid zu schneidern und anzufertigen. Ein riesiges Dankeschön an Donatella Versace und das Versace-Team, die aus mir eine echte Prinzessin gemacht haben!"

Bereits in einem Interview mit der Vogue ging die Schmuckdesignerin Stephanie Gottlieb auf Britneys Hochzeitskleid ein und verriet: "Wir wussten, dass ihr Kleid eine klassische Silhouette mit offenem Ausschnitt hatte, also entwarfen wir zeitlose Teile, die den Stil ergänzen würden. Dazu designte das Versace-Team noch einen schlichten weißen Schleier für den großen Tag der Popsängerin.

Instagram / samasghari Sam Asghari und Britney Spears an Weihnachten 2021

Instagram / britneyspears Britney Spears im November 2021

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

