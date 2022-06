Britney Spears (40) hat sich getraut! In den vergangenen Monaten musste die "Toxic"-Interpretin einiges durchstehen. Im Mai hatte sie verkündet, mit ihrem Verlobten Sam Asghari (28) ein Baby zu erwarten. Nur wenige Wochen danach erlitt die Sängerin jedoch eine Fehlgeburt. Sie und ihr Partner hielten in dieser schwierigen Zeit zusammen. Nun traten die beiden gestern vor den Traualtar. Wie Britneys Hochzeitskleid aussah, war lange nicht klar – jetzt wurde das Geheimnis gelüftet!

Wie die Fotos auf dem Instagram-Profil der Vogue zeigen, schlüpfte die Musikerin für den großen Tag in eine eng anliegende, schulterfreie Robe, entworfen von Donatella Versace (67). Ein hoher Schlitz dürfte dabei Britneys Beine wunderbar in Szene gesetzt haben. Dazu entschied sich die Braut für einen schlichten Schleier und trug einen weißen Choker um ihren Hals. Im Interview verriet die Schmuck-Designerin Stephanie Gottlieb ein paar Details über Britneys Hochzeitslook: "Wir wussten, dass ihr Kleid eine klassische Silhouette mit offenem Ausschnitt hatte, also entwarfen wir zeitlose Teile, die den Stil ergänzen würden."

Für die Afterparty plante die Blondine gleich drei Kleiderwechsel ein. Erst trug sie ein schwarzes Cocktailkleid, dann einen bunten Zweiteiler, ehe sie zum krönenden Abschluss in einem roten Minikleid mit ihren Liebsten tanzte und sich amüsierte. Nach den Feierlichkeiten fuhren die frisch Vermählten in einem weißen Rolls-Royce in Richtung Flitterwochen.

APEX / MEGA Britney Spears' Hochzeitsvorbereitungen

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari im Mai 2022 in Mexiko

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari, September 2019

