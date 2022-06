Kim Kardashian (41) genießt ihre neue Beziehung in vollen Zügen! Anfang 2021 hat sich die Keeping up with the Kardashians-Beauty von ihrem langjährigen Ehemann Kanye West (45) getrennt. Einige Zeit später hat sich die vierfache Mutter dann in den Komiker Pete Davidson (28) verliebt, mit dem sie seither durchs Leben geht. Inzwischen ist diese Romanze aber offenbar schon richtig ernst geworden: Kims Gefühle für Pete werden nämlich wohl immer stärker!

Gegenüber People plauderte jetzt jedenfalls ein Insider aus, dass die 41-Jährige gerade nur so vor Glück strotzt. "Kim ist Hals über Kopf verliebt. Sie kann nicht genug von Pete bekommen", erklärte der Promi-Experte. Der Comedian beschütze und unterstütze die Unternehmerin in allen Lebenslagen und sei rundum einfach "ein toller Kerl" für sie. "Sie ist so glücklich wie noch nie", betonte die Quelle zudem.

Kim und Pete haben sich außerdem erst eine kleine Auszeit genommen, um ihre Liebe in Zweisamkeit zu genießen. "Sie waren mehrere Tage auf Tahiti – ohne die Kinder", berichtete der Insider und fügte hinzu: "Es ist ihr erster Sommer als Paar und sie haben eine superschöne Zeit zusammen."

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Juni 2022

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson im Juni 2022

Anzeige

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de