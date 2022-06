Hilaria Baldwin (38) durchlebt im Moment besonders schöne Monate – und das bereits zum siebten Mal! Die US-amerikanische Unternehmerin und ihr Mann Alec Baldwin (64) erwarten nämlich gerade ihr siebtes gemeinsames Kind: Nach zwei Töchtern und vier Söhnen darf sich das Paar auf ein weiteres kleines Mädchen freuen. Jetzt gewährte die Autorin ihrer Community einen niedlichen Einblick in ihre Schwangerschaft: Hilaria veröffentlichte das erste Ultraschallfoto ihres Babys!

Via Instagram teilte die werdende siebenfache Mama nun den ersten Schnappschuss von ihrem ungeborenen Baby: Auf der Ultraschallaufnahme ist der Kopf und der Arm des kleinen Mädchens schon deutlich zu erkennen. "Die jüngste Baldwinita sagt 'Hallo'", betitelte die 38-Jährige das Posting voller Stolz. In welchem Monat die Familienmutter gerade ist, ist zwar nicht bekannt – aber sie verriet bereits, dass ihre Tochter im Herbst zur Welt kommen soll.

Bei diesem süßen Anblick freute sich aber nicht nur Hilaria – auch die Fans waren total aus dem Häuschen! "Das macht mich so glücklich", "Ich kann es kaum abwarten, die Kleine zu sehen" oder auch "So süß", schwärmten beispielsweise drei User in der Kommentarspalte.

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im April 2022

Instagram / hilariabaldwin Das Ultraschallfoto von Hilaria Baldwins Baby

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihren Kindern María und Eduardo im Juni 2022

