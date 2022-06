Tom Hanks (65) zeigt sich von einer ganz anderen Seite! Der Schauspieler ist eigentlich bekannt dafür, gerne die Nähe seiner Fans zu suchen. Immer wieder crasht der Hollywood-Star Hochzeiten, die er bei seinen Spaziergängen entdeckt und lässt sich mit den Brautpaaren fotografieren. Doch auch dem "The Circle"-Darsteller wird der Rummel um sich mal zu viel – vor allem, wenn seine Liebsten dabei zu Schaden kommen: Aufgrund von Geschubse um ihn herum schrie Tom jetzt seine Fans an.

In einem Video, das unter anderem Independent vorliegt, ist zu hören, wie der 65-Jährige gegenüber einer Gruppe von Fans und Paparazzi ausfallend wird: Als der Schauspieler gemeinsam mit seiner Frau Rita Wilson (65) am Mittwochabend ein Restaurant verlässt, bildet sich eine Traube von Menschen um das Ehepaar. Einer der Fans rempelt dabei Toms Gattin an, was diesen sofort aus der Haut fahren lässt. "Verpisst euch! Ihr schubst meine Frau um!", entgegnet er ihnen lautstark und verschwindet dann zügig in seinem Auto.

Das Wohl seiner Frau ist dem Filmstar offensichtlich sehr wichtig. Erst im Mai feierte das Paar seinen bereits 34. Hochzeitstag. Auf Instagram teilte die 65-Jährige zu diesem Anlass einen süßen Schnappschuss vom Tag ihrer Eheschließung. "34 Jahre. 1988 bis 2022", schrieb die Schauspielerin zu dem Foto.

ZapatA/MEGA Tom Hanks weist seine Fans in die Schranken

ZapatA/MEGA Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson

Instagram / ritawilson Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson am Tag ihrer Hochzeit

